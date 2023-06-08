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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صيد القرش المتسبب في حادث الغردقة .. والحكومة تعلن السعي لتحقيق أقصي درجات السلامة للمصطافين

صدى البلد


وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المختصين بادارة حادث هجوم سمكة القرش علي احد رواد شواطئ الغردقة ، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق اقصي درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الاحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من اجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة اخري.

وفى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم علي البشر من هذا النوع من القروش سابقا ، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف علي الاسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما اذا كانت هي نفس السمكة التى تسببت في الحوادث السابقة.

فى هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الاخري في السيطرة علي السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الاسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

هذا، وسوف يصدر عن وزارة البيئة بيان بما انتهت اليه اعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها.

واذ تتقدم وزارة البيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ البحر الاحمر السيد اللواء عمرو حنفي ومعهد علوم البحار وجمعية هيبكا ومؤسسات الدولة المختصة التي قدمت كامل الدعم لفريق العمل مما انعكس بشكل كبير علي انجاز التكليفات بكفاءة بالغة.

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