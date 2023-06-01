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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

سفينة تيتانيك الغارقة
سفينة تيتانيك الغارقة تبوح بأسرارها

كنز سفينة تيتانيك الغارقة في المحيط الهادي .. تم الكشف عن عقد ذهبي مصنوع من سن سمكة قرش ميجالودون في حطام سفينة تيتانيك، حيث التقطت شركة Magellan Ltd ومقرها جيرنسي لقطات لقطعة المجوهرات الفريدة من نوعها عند إجراء أول مسح رقمي لحطام سفينة تيتانيك الغارقة، بحسب "ديلي ستار" البريطانية. 

العثور على سفينة تيتانيك

أكبر مشروع مسح تحت الماء في التاريخ استخدم غواصتين لإنتاج 700 ألف صورة لـ سفينة تيتانيك التي غرقت في المحيط الهادي شهر أبريل 1912.

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للمزيد حول أخبار الغرائب وتفاصيل العثور على سفينة تيتانيك الغارقة في المحيط الهادي وعلام عثر العلماء وسط حطام سفينة تيتانيك شاهد الفيديوجراف التالي:

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