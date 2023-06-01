بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

كنز سفينة تيتانيك الغارقة في المحيط الهادي .. تم الكشف عن عقد ذهبي مصنوع من سن سمكة قرش ميجالودون في حطام سفينة تيتانيك، حيث التقطت شركة Magellan Ltd ومقرها جيرنسي لقطات لقطعة المجوهرات الفريدة من نوعها عند إجراء أول مسح رقمي لحطام سفينة تيتانيك الغارقة، بحسب "ديلي ستار" البريطانية.

العثور على سفينة تيتانيك

أكبر مشروع مسح تحت الماء في التاريخ استخدم غواصتين لإنتاج 700 ألف صورة لـ سفينة تيتانيك التي غرقت في المحيط الهادي شهر أبريل 1912.

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