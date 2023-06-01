«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

سيدة الكيت كات تلجأ إلى محكمة الأسرة لخلع زوجها .. هاجر سيدة الكيت كات تبلغ من العمر 29 سنة.. متزوجة من موظف في إحدى الشركات بمنطقة الكيت كات في الجيزة، أقامت دعوى خلع في محكمة الأسرة بالكيت كات من زوجها، بسبب بروده في العلاقة الزوجية، على حد قولها.

سيدة الكيت كات ومحاكم الأسرة

سيدة الكيت كات التي لجأت إلى محكمة الأسرة قالت في قضية الخلع إنها تخشي ألا تقيم حدود الله، بسبب عدم تمكن زوجها من إقامة العلاقة معها بشكل رومانسي وكما تريد.

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للمزيد حول قضايا الخلع وسبب لجوء سيدة الكيت كات إلى محاكم الأسرة في قضية الخلع وسبب رغبتها في الانفصال عن زوجها شاهد الفيديوجراف التالي: