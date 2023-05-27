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رئيس التحرير
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أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

القارئ الشيخ ممدوح
القارئ الشيخ ممدوح عامر

فيديو ممدوح عامر .. انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر يؤدي فيه مقطع «أمرّ عذاب» من أغنية ودارت الأيام لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يتمايل فيه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ممدوح عامر فيديو

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القرّاء إن مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يستنكر ما صدر من الشيخ ممدوح عامر من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتستنكره بشدة، حيث شاهده الجميع وهو يتراقص ويتمايل ويغنى كمُطربي المهرجانات.

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للمزيد حول فيديو ممدوح عامر يرقص على مقطع من أغنية "ودارت الأيام" لأم كلثوم ورد فعل نقابة القراء شاهد الفيديوجراف التالي:

ممدوح عامر فيديو ممدوح عامر ممدوح عامر فيديو نقابة القراء الشيخ ممدوح عامر

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