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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

لوني ويلسون
لوني ويلسون

صور لوني ويسلون .. عبارة تصدرت منصات البحث خلال الساعات الماضية في أمريكا، إذ انقلبت حياة عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية الشهيرة لوني ويلسون رأسًا على عقب، بعد انفصالها عن زوجها الذي عمل كممثل حيث ظهرت في شوارع ولاية كاليفورنيا بعربة ملابسها. 

صور لوني ويلسون في الشوارع

وفقًا لما ذكرته عدة صحف عالمية، منها "نيويورك بوست" و"الديلي ميل"، أصبحت لوني ويليسون "39 سنة" مدمنة للمخدرات وتأكل من صناديق القمامة.

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للمزيد حول أخبار الغرائب في أمريكا وصور لوني ويسلون التي تتسول في شوارع أمريكا شاهد الفيديوجراف التالي:

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