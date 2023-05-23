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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

شاهيناز جاويش
شاهيناز جاويش

الإعلامية شاهيناز جاويش المذيعة الشهيرة، حررت محضرًا بقسم شرطة الدقي اتهمت فيه 3 أطفال بالاعتداء على نجلها داخل أحد الأندية الشهيرة بمنطقة الدقي.

شاهيناز جاويش تتهم 3 أطفال

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدقي تضمن إتهام المذيعة شاهيناز جاويش لـ 3 أطفال بالاعتداء على نجلها داخل أحد الأندية الشهيرة بنطاق قسم الدقي، وأرفقت بالمحضر مذكرة تحقيق النادي، والتقرير الطبي الخاص بابنها وشكوى تقدمت بها إلى لجنة القيم باللجنة الأوليمبية.

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للمزيد حول حوادث الاعتداء واتهام شاهيناز جاويش 3 أطفال بالاعتداء على ابنها، وماذا فعل أمن الجيزة حيال خناقة الأطفال في الدقي شاهد الفيديوجراف التالي:

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