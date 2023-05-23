طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

فنانة شهيرة تتعرض لعملية طعن في الرقبة .. الفنانة غدير الفهد أثارت حالة من الجدل الواسع بعد تعرضها إلى الطعن في رقبتها، وملاحقتها على يد سيدتين وصديقهما حتى مسكنها.

من هي غدير الفهد

غدير الفهد ممثلة كويتية ولدت 20 سبتمر عام 1992 من أب كويتي وأم سعودية، كانت بدايتها بعدة أدوار صغيرة في مسلسل الملافع الذي عرض في 2013 وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

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