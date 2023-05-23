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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

غدير الفهد تتعرض
غدير الفهد تتعرض للطعن في رقبتها بعد طلاقها بشهرين

فنانة شهيرة تتعرض لعملية طعن في الرقبة .. الفنانة غدير الفهد أثارت حالة من الجدل الواسع بعد تعرضها إلى الطعن في رقبتها، وملاحقتها على يد سيدتين وصديقهما حتى مسكنها. 

من هي غدير الفهد 

غدير الفهد ممثلة كويتية ولدت 20 سبتمر عام 1992 من أب كويتي وأم سعودية، كانت بدايتها بعدة أدوار صغيرة في مسلسل الملافع الذي عرض في 2013 وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

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للمزيد حول غرائب الأخبار وماذا حدث للفنانة الكويتية غدير الفهد التي تعرضت لعملية طعن في الرقبة وسبب ذلك وقصة زواج غدير الفهد وطلاق غدير الفهد شاهد الفيديوجراف التالي:

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