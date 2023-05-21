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الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

العالم الهولندي يحذر
العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس حذر من أنشطة زلزالية جديدة، حيث أثارت تحذيراته المتكررة حالة من القلق عالميًا، خصوصًا بعد صدق تنبؤاته بالزلازل المرتبطة بحركة الكواكب عدة مرات بحدوث زلازل قبل حدوثها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

كان أهم الزلازل التي تنبأ بها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من فبراير الماضي، لكنه خرج الآن ليحذر من زلازل جديدة وهزات أرضية. 

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للمزيد حول تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من وقوع زلازل مرتبطة بحركة الكواكب وموعد ومكان هذه الزلازل شاهد الفيديوجراف التالي:

العالم الهولندي هوجربيتس الزلازل حركة الكواكب زلازل

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