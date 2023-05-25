«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

خناقة إمام عاشور .. تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت التفاصيل الكاملة حول مشاجرة امام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة خليجية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

مشاجرة امام عاشور

التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة ذكرت أنه أثناء وجود اللاعب إمام عاشور وزوجته وصديقه اعتقد أن أحد الشباب عربي الجنسية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية، وتطور الأمر حتى وصل إلى الاشتباك بالأيدي، قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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