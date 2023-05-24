سجد بالملعب في السعودية وسط ذهول الجميع.. هل أسلم كريستيانو؟ |فيديوجراف

سجد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، احتفاءً بهدفه في شباك الشباب بالمباراة التي تجمع الفريقين في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو يسجد في السعودية

وعقب الهدف الذي سجله رونالدو في شباك الشباب على ملعب “الأول”، قام رونالدو بالسجود، ليقوم زملاؤه في الفريق بالتصفيق له، في مشهد رائع وهو ما جعل البعض يتساءل هل أسلم رونالد في السعودية.

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للمزيد حول مباراة النصر والشباب واحتفال كريستيانو رونالدو بعد الهدف الذي أحرزه في المباراة وصور رونالدو يسجد شاهد الفيديوجراف التالي: