قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمنح المصانع المصرية قدرة تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق ما يُعرف بـ«الحدود الكربونية»، التي ترتبط بحجم البصمة الكربونية للمنتجات المستوردة.

وأوضح «سلماوي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق هذا التوجه على 4 سلع رئيسية، من خلال قياس البصمة الكربونية للمنتجات وإضافة رسوم عليها وفقًا لهذه البصمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من دول العالم والأسواق المتقدمة قد يتبنى النهج نفسه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن استمرار هذا التوجه قد يؤثر على القدرة التنافسية للمصانع التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الأسواق التي قد تطبق الإجراءات ذاتها، موضحًا أن استخدام الطاقة الشمسية يساعد المصانع على خفض بصمتها الكربونية.

أكد أن خفض البصمة الكربونية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية يمنح المنتجات قدرة تنافسية أعلى في الأسواق الخارجية، ولا يقتصر تأثيره على مُساعدة المصانع في الحفاظ على أسواقها الحالية، بل يتيح لها إمكانية التوسع في هذه الأسواق.