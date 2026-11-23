كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تفاصيل المقترح الخاص بإضافة مكونات غذائية جديدة إلى الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم، بهدف زيادة قيمته الغذائية وتحسين جودته، مؤكدًا أن الفكرة لا تزال في مرحلة الطرح ولم تدخل حيز التجارب أو التنفيذ حتى الآن.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزير التموين طرح إمكانية تدعيم الدقيق ببعض العناصر الغذائية التي تحقق فائدة أكبر للمواطنين، خاصة أن الخبز البلدي يمثل عنصرًا أساسيًا على مائدة ملايين الأسر المصرية.

وأشار إلى أن المقترح يستهدف تحسين القيمة الغذائية للرغيف دون إجراء تغييرات جوهرية على شكله أو مواصفاته المعتادة، لافتًا إلى أن أي إضافات سيتم إقرارها ستتحمل الدولة تكلفتها، دون تحميل المواطن أعباء مالية جديدة.

وكشف رئيس الشعبة أن هذه الفكرة ليست جديدة، إذ سبق تطبيقها قبل نحو 10 سنوات، قبل أن يتم إيقافها نتيجة ارتفاع التكلفة والأعباء المالية المترتبة عليها، موضحًا أن إعادة طرحها حاليًا تأتي في إطار دراسة سبل تطوير منظومة الخبز المدعم.

وأضاف أن المقترح يخص الخبز البلدي المدعم الذي يعتمد عليه أكثر من 80% من المواطنين، وهو ما يجعل تحسين قيمته الغذائية أمرًا مهمًا، لكنه يتطلب في الوقت نفسه دراسة دقيقة للتكلفة والقدرة على تحمل الأعباء الإضافية.

وأكد غراب أن الحديث لا يتعلق بتغيير طبيعة رغيف الخبز أو شكله، وإنما بإضافة نسب ومكونات غذائية محدودة إلى الدقيق، مشددًا على أن أي خطوات تنفيذية ستسبقها دراسات وتجارب لتحديد مدى إمكانية تطبيق المقترح.