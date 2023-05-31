أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

حمل إنجي خوري من أدهم نابلسي .. عبارة تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما علق المطرب المعتزل أدهم نابلسي على أزمته الأخيرة بسبب حمل المطربة السورية إنجي خوري.

أزمة حمل إنجي خوري

أدهم نابلسي كتب عبر حسابه الشخصي بفيسبوك ، تعليقا على حمل إنجي خوري: «لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين، وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم...».

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