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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

نجوم نجوا من السرطان
نجوم نجوا من السرطان

الفنانة سمية الألفي ليست أول من تعافى من مرض السرطان بين النحوم، إذ سبقتها قائمة كبيرة بأسماء نجوم عانوا بسبب صراعهم مع المرض الخبيث، بعضهم قاوم وانتصر على ذلك المرض، والبعض الآخر لم تُكتب له النجاة. 

سمية الألفي

الفنانة القديرة سمية الألفي كشفت تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنه تعافت تمامًا من مرض السرطان، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، مساء الاثنين ، إنها تدعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان للتمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر.

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للمزيد حول النجوم الذين نجوا من السرطان وماذا قالت إليسا وسمية الألفي ويوسف منصور وعايدة رياض بعد تمام الشفاء من السرطان شاهد الفيديوجراف التالي:

السرطان سمية الالفي يوسف منصور إليسا عايدة رياض

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