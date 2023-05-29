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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

وفاء مكي وميار الببلاوي
وفاء مكي وميار الببلاوي

أزمة ميار الببلاوي ووفاء مكي .. الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي نشرت تعليقًا جديدًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تكشف فيه تفاصيل جديدة عن قضية وفاء مكي. 

أزمة وفاء مكي

ميار الببلاوي كتبت في تعليقها : «حسبي الله ونعم الوكيل»، لتنهال عليها عديد من التعليقات، حيث قال لها : «انتي اللي فتحتي الباب ده على نفسك وخليتي واحدة مذنبة عايشة دور الضحية».

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للمزيد حول أزمة ميار الببلاوي ووفاء مكي وتطورات قضية وفاء مكي وماذا قالت ميار الببلاوي عن أزمة وفاء مكي شاهد الفيديوجراف التالي:

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