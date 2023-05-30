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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكيلو بـ25 جنيه بس.. شيف مصرية تبتكر بديل اللحم بنفس الطعم.. فيديوجراف

بديل اللحمة
بديل اللحمة

بديل اللحمة .. وصفة ابتكرتها الشيف رشا بسبب الزيادة المستمرة في سعر اللحمة، حيث بات الكثيرون يلجأون إلى البدائل الأقل ثمنًا قدر المستطاع لكن بديل اللحمة غير المألوف قدمته الشيف رشا خلال الساعات الماضية لتثير جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. 

مقادير بديل اللحمة 

الشيف رشا أحدثت ضجة بتقديمها فيديو تصنع فيه بديل اللحمة باستخدام الطحين (الدقيق) ومكونات بسيطة أخرى متوفرة في المنازل، مؤكدة أن طعم اللحم المعد منزليًا رائع وقوامه يشبه اللانشون، وتكلفة الكيلو 25 جنيها فقط، وهو موفر جدًا مقارنة باللحم الطبيعي الذي يبلغ الكيلو منه 300 جنيه فأكثر. 

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للمزيد حول أخبار الغرائب وطريقة بديل اللحمة التي ابتكرتها الشيف رشا بسبب زيادة سعر اللحمة شاهد الفيديوجراف التالي:

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