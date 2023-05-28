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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب وحسام
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب في موسم الرياض .. المطربة شيرين عبدالوهاب أجرت العديد من البروفات قبل حفل جدة المنتظر إقامته مساء اليوم الأحد في مدينة جدة بالسعودية ضمن حفلات صيف موسم الرياض هناك.

شيرين وحسام حبيب

في بروفات حفل شيرين بموسم الرياض ، ظهر زوجها حسام حبيب الذي حرصت شيرين عبدالوهاب على مداعبته أمام فرقتها الموسيقية، وهو ما ظهر جليًا في الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات فيسبوك.

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للمزيد حول ظهور شيرين وحسام حبيب في بروفات حفل شيرين بموسم الرياض وتعليقات الجمهور شاهد الفيديوجراف التالي:

شيرين حفل شيرين حسام حبيب شيرين وحسام حبيب موسم الرياض

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