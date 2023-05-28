هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

شيرين وحسام حبيب في موسم الرياض .. المطربة شيرين عبدالوهاب أجرت العديد من البروفات قبل حفل جدة المنتظر إقامته مساء اليوم الأحد في مدينة جدة بالسعودية ضمن حفلات صيف موسم الرياض هناك.

شيرين وحسام حبيب

في بروفات حفل شيرين بموسم الرياض ، ظهر زوجها حسام حبيب الذي حرصت شيرين عبدالوهاب على مداعبته أمام فرقتها الموسيقية، وهو ما ظهر جليًا في الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات فيسبوك.

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