اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

ما حقيقة المادة 395 من قانون العقوبات التي تجيز تزويج المخطوفة للخاطف بعد مرور 72 ساعة على عملية الخطف؟ منشورات مثيرة للجدل انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية تضمنت عبارة «اخطف من تحب لمدة 72 ساعة وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395 من قانون العقوبات".

المادة 395 وجرائم الخطف

منشور المادة 395 أثار حالة متضاربة من السخط والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض فرصة للزواج من حبيبته، بعد خطفها دون مساءلة، والبعض الآخر اعتبرها تحريضًا صريحًا على ارتكاب جرائم الخطف التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة.

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للمزيد حول جرائم الخطف وحقيقة المادة 395 من قانون العقوبات وماذا قال القانون المصري بشأن عقوبة جريمة الخطف المقترنة بالاغتصاب شاهد الفيديوجراف التالي: