عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

حقيقة المادة 395
حقيقة المادة 395 في قانون العقوبات

ما حقيقة المادة 395 من قانون العقوبات التي تجيز تزويج المخطوفة للخاطف بعد مرور 72 ساعة على عملية الخطف؟ منشورات مثيرة للجدل انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية تضمنت عبارة «اخطف من تحب لمدة 72 ساعة وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395 من قانون العقوبات". 

المادة 395 وجرائم الخطف

منشور المادة 395 أثار حالة متضاربة من السخط والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض فرصة للزواج من حبيبته، بعد خطفها دون مساءلة، والبعض الآخر اعتبرها تحريضًا صريحًا على ارتكاب جرائم الخطف التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة.

اقرأ أيضًا: تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم «فيديوجراف »

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

للمزيد حول جرائم الخطف وحقيقة المادة 395 من قانون العقوبات وماذا قال القانون المصري بشأن عقوبة جريمة الخطف المقترنة بالاغتصاب شاهد الفيديوجراف التالي:

المادة 395 خطف جرائم الخطف قانون العقوبات القانون المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

قصص طلاق النجوم .. «التكييف» سبب انفصال رانيا يوسف.. والخيانة أنهت زيجة منة عرفة «فيديوجراف»

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

إطلالات نجمات العرب في مهرجان كان تخطف الأنظار.. منى زكي ومايا دياب الأبرز|«فيديوجراف»

نص التحقيقات.. ماذا حدث بين حسن شاكوش وزوجته ريم صادق؟ |فيديوجراف

ياسمين الخطيب تطلق قذائف على الهواء: لو الشرع يسمح هتجوز 10 رجالة|"فيديوجراف"

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

طريقة استخراج فيش جنائي 2023

بداية النهاية.. الدولار الأمريكي ينخفض ​​إلى أدنى مستوى عالميا منذ 25 عامًا

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

هبوط في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

بعد بلاغات خالد مرتجي.. تعرف على عقوبات السب والقذف في القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ