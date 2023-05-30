خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس .. عبارة تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد ظهور الفنانة حورية فرغلي ونزار الفارس الإعلامي العراقي المثير للجدل في فيديو على السوشيال ميديا، ليعلن خطوبتهما، لكن أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلي نفى ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، مؤكدا أن كل ما يتردد عار تماما من الصحة.

حقيقة خطوبة حورية فرغلى

مدير أعمال حورية فرغلي قال لـ "صدى البلد" إن ما تردد بشأن خطوبة حورية فرغلى أمر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة، وأن كل ما حدث هو أن حورية فرغلي قامت بتسجيل حلقة معه على قناة دجلة العراقية.

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