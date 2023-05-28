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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي ونادي الزمالك سابقًا، عن خطوته المقبلة في ظل التقارير التي ربطت عودته إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن النادي الأهلي وجماهيره. 

حلقة فرجاني ساسي مع هاني حتحوت

فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق قال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إنه مازال لديه موسم في عقده مع نادي الدحيل القطري، مضيفًا: «انضمامي إلى الغرافة القطري وارد، وأمتلك عروضًا من الدوري المصري والدوري السعودي».

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للمزيد حول حلقة فرجاني ساسي مع هاني حتحوت على صدى البلد وماذا قال عن نادي الزمالك والنادي الأهلي ونادي الدحيل القطري شاهد الفيديوجراف التالي… 

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