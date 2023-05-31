إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

الفنانة إيمي طلعت زكريا اعترضت على صناع فيلم أولاد حريم كريم ، بسبب استبدال دور والدها واختيار الفنان عمرو عبد الجليل بدلا منه.

اعتراضات على أولاد حريم كريم

إيمي طلعت زكريا كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مع احترامي وتقديري لكل صناع العمل، ليه لما يكون عندنا عمل ناجح مصممين نقضي عليه بأجزاء تانية بعد سنين طويلة خصوصًا إنه بيكون ناجح بأبطاله الأساسيين اللي معظمهم مش موجودين في الجزء الجديد، ليه مش بنبتكر أفكار جديدة تعمل عمل ناجح وأقوى من ده ؟ مفيش حد بديل حد".

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