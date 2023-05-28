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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

زلزال يونيو المدمر الذي سيحدث نتيجة حركة الكواكب .. هذا ما حذر  منه العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي قال إنه سيقع زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو.

العالم الهولندي وحركة الكواكب

العالم الهولندي كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: طيمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير".

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للمزيد حول تنبؤات الزلازل وماذا قال العالم الهولندي عن زلزال يونيو الذي تنبأ به، وما علاقة حركة الكواكب بحدوث الزلازل شاهد الفيديوجراف التالي:

العالم الهولندي زلزال حركة الكواكب زلزال يونيو زلازل

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