ضبط المتهم بسرقة حقيبة شخص أجنبي بالقاهرة

ضبط رجال المباحث بالقاهرة مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالقاهرة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط بائع مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - جواز سفر أجنبى - سلاح أبيض .

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة الجيزة .

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديدة بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.