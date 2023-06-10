أزمة مالهاش لازمة| بيراميدز يهدد بتأخير انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر للمنتخب الأولمبي.. وقادة الأخير يردون

عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مؤتمرا صحفيا، قدم خلاله كشف حساب منتخب الفراعنة الأولمبي، فى إطار استعداداته لخوض غمار كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

وعلق ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي، على عودة منتخب الجابون إلى مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، إلى جانب الكشف عن قادم الاستعدادات.

وشهدت مجريات المؤتمر الصحفي، الرد على الأزمة التي نشبت مؤخرا من جانب نادي بيراميدز، والتهديد بالتمسك بالثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر، وعدم إرسالهما إلى المنتخب الأولمبي إلا في وقت متأخر؛ للمشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

صدى البلد يستعرض أزمة المنتخب الأولمبي ونادي بيراميدز حول مشاركة الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر فى البطولة الإفريقية.

بيراميدز يتمسك بثنائي المنتخب الأولمبي

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، قال فى تصريحات صحفية: “نطلب تأجيل مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم 22 يونيو الجاري على استاد الإسكندرية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة لظروف النادي في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “من غير المقبول على الإطلاق تحديد موعد مباراة مهمة في كأس مصر، بعد أقل من 28 ساعة فقط على انتهاء فترة التوقف الدولية، حيث يتواجد 3 لاعبين في قائمة منتخب مصر الأول، وكذلك صعوبة عودة اللاعبين المحترفين من بلادهم في ذلك التوقيت”.

وتابع: “إذا لم يتم الاستجابة لطلب النادي بتأجيل لقاء الكأس، فإنه سيكون مضطرا للإبقاء على لاعبيه إبراهيم عادل ومحمود صابر في صفوفه لخوض اللقاء المحدد له 22 من الشهر الجاري لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق، ثم بعدها يسافر اللاعبان مباشرة إلى المغرب للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي هناك، ولذلك على اتحاد الكرة مراعاة المنتخب وتوفير الظروف المناسبة له، وكذلك مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص مع بيراميدز وتأجيل اللقاء لموعد لاحق”.



مصلحة المنتخب الأولمبي فوق الأندية

كشف محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، عن آخر المستجدات فى أزمة تمسك نادي بيراميدز بعدم ضم اثنين من لاعبيه إلى صفوف أولمبي الفراعنة.

محمود حرب

وقال محمود حرب، عبر المؤتمر الصحفي: “لم نحصل على أي خطاب رسمي من فريق بيراميدز بعدم انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر إلى صفوف أولمبي الفراعنة”.

وأضاف: “ولا أعتقد أن أي نادٍ يفضل المصلحة الشخصية على مصلحة مصر في مسألة ضم لاعبين إلى صفوف المنتخب الأولمبي”.