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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر يسلط الضوء على دور الشباب في بناء مصر الجديدة|صور

صدى البلد

نظّم حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا هامًا بمقر أمانة البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بحضور النائب محمد سعيد الدابي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد سراج مبارك، وحسام عاشور، أمين الشباب بمحافظة البحر الأحمر.

وتركز الاجتماع على تعريف الحاضرين بالدور السياسي الهام الذي يقوم به الشباب في هذه المرحلة الحاسمة، والتي تتطلب تكاتف جهود الشباب للنجاح في معركة الوعي التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف إرساء القواعد الأساسية التي ستقوم عليها الجمهورية الجديدة لمصر الحبيبة.

وتحدّث النائب محمد سعيد الدابي خلال الاجتماع، حيث أكد على أهمية دور الشباب في تنفيذ رؤية القيادة السياسية والمساهمة في بناء مصر الجديدة. من جانبه، ألقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد سراج مبارك كلمة أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الخارجية وتمثيل مصر بشكل فاعل على المستوى الدولي.

 

من جانبه، ألقى حسام عاشور، أمين الشباب بمحافظة البحر الأحمر، كلمة تحدث فيها عن دور الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية، وأشار إلى ضرورة توحيد جهود الشباب وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز دور الشباب في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة الوطن وتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والأنشطة التي تُنظمها أمانة محافظة البحر الأحمر لتعزيز التواصل مع الشباب وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في العمل السياسي والاجتماعي، وتعزيز الروابط الخارجية لمصر على المستوى الدولي.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار تعزيز الدور السياسي للشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تنمية وبناء مصر، وأهمية بناء جيل من الشباب المثقف والمتفهم للتحديات المعاصرة وقادر على تحقيق التنمية والازدهار.

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