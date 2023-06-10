اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية بشمال سيناء

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣م ، وكانت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية ٦٦% ونسبة النجاح في الشهادة الاعدادية ٧٠%.

الشهادة الابتدائية:



وأسماء الأوائل في الشهادة الابتدائية هم كل من:

ثرا محمد محمد إبراهيم، من معهد العبور، وحصلت علي المركز الأول بمجموع 544 درجة، ورضوي رزق عميره، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الأول مكرر بمجموع 544 درجة، وعلا علاء علي، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الثالث بمجموع 543.5 درجة، وحنين محمود أحمد فؤاد، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز الرابع بمجموع 543.5 درجة،و سلمي محمد محمد، من معهد العريش الجديد، وحصلت علي المركز الخامس بمجموع 542 درجة. وحورية حسام محمد، من معهد ضاحية السلام حصلت علي المركز السادس بمجموع 540 درجة، وحبيبة أحمد محمد، من معهد ضاحية السلام، حصلت علي المركز السادس مكرر، بمجموع 540 درجة،و عبد الرحمن حمدي جمعة، من معهد أسامه بن زيد، حصل علي المركز الثامن بمجموع 539 درجة، وآية محمد عبد النبي هلال، من معهد بئر العبد، وحصلت علي المركز التاسع بمجموع 538.5 درجة، والاء عمرو أحمد، من ضاحية السلام، وحصلت علي المركز العاشر بمجموع 538 درجة، ومنه محسن محمود، من معهد رابعة، وحصلت علي المركز العاشر مكرر، بمجموع 538 درجة.

الشهادة الإعدادية:

وحصل على المركز الأولى في الشهادة الإعدادية منة الله محمد مساعد مجموع 489 والثاني زهراء غانم عبدالله سويلم مجموع 488 ، والثالث منة الله حسين علي مجموع 487 ، والرايع نهى محمد رمضان مجموع 486 ،والخامس سمر محمد الإمام مجموع 485 ،والسادس شيماء الجميل حامد مجموع 484 ،والسابع باسل محمود ابراهيم مجموع 483، والسابع مكرر حنين يوسف عبدالله مجموع 483 ، والسابع مكرر خديجة عبد الحميد عطية مجموع 483، والسابع مكرر سما محسن محمود مجموع 483، و السابع مكرر بسمة عبدالله محمد مجموع 483 درجة.

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