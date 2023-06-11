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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالإكراه.. حبس لص سرق حقيبة أجنبي بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة بالإكراه من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالقاهرة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك للتوصل لملابسات إرتكاب الواقعة.

وكان قد ضبط رجال المباحث بالقاهرة مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالقاهرة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط بائع مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - جواز سفر أجنبى - سلاح أبيض.

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة الجيزة .

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديدة بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص الجمالية سرقة حقيبة سرقة الدول الاجنبية القاهرة

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