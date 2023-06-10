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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن : ضرورة إنشاء جهاز لتسويق منتجات الدول العربية

صدى البلد

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي علي أهمية وضرورة إنشاء جهاز للتسويق العربي للاستفادة من المنتجات التي تقوم علي تصنيعها الدول العربية والاستفادة من المزايا النسبية بين الدول العربية حيث إن الكثير منهم يقوم بتصنيع العديد من المنتجات الجيدة التي تصلح للأسواق العربية وتكون بديلا عن الاستيراد خارج القطر العربي.

مشددا على أهمية إنشاء هذا الجهاز العربي في هذا التوقيت تحديدا أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بمقر جامعة الدول العربية برئاسة  النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

حيث رحب اللواء طارق نصير بعودة تمثيل دولة سوريا في جامعة الدول العربية ومشاركة أعضاء مجلس الشعب السوري في جلسة البرلمان العربي بعد غياب نحو 12عاما.

وطالب نصير الدول العربية الانضمام إلى المحكمة العربية للتحكيم لأنها الخيار الأمثل وإلاسرع لرجال الأعمال والمال لفض نزاعاتهم بالطرق البديلة حيث إن المحكمة العربية للتحكيم تعد أحد متطلبات التعاون العربي من أجل التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لإيجاد تكامل لمواجهة كافة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للأمانة العامة للبرلمان العربي علي ما قامت به من جهود خلال دورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث

مجلس الشيوخ للبرلمان العربي لجنه الدفاع والامن القومى طارق نصير عادل بن عبد الرحمن العسومي

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