منخفض جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية في هذا التوقيت.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بداية من مساء أمس بدأت تتغير مسار الكتل الهوائية حيث نشعر بتحسن في الأحوال الجوية حيث بدأت درجات الحرارة في العودة لمعدلاتها الطبيعية".

أضاف: "درجة الحرارة العظمى اليوم سجلت 34 درجة على القاهرة الكبرى، و27 على السواحل الشمالية، و35 على محافظات شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد، فضلا عن أن سرعات الرياح بدأت تعتدل بشكل كبير".



أشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، : "حالة الطقس غدا مشابهة لطقس اليوم إلى حد كبير من حيث درجات الحرارة وسرعات الرياح واعتدال الحالة الجوية بشكل كبير".

منخفض جديد

وكشف عن حالة من عدم التقلبات الجوية، قائلا: "التوقعات تقول إنه بداية من مساء يوم الاثنين حتى نهاية يوم الثلاثاء تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث ستتعرض البلاد لمنخفض خماسيني جديد يوم الثلاثاء سيؤدي إلى نشاط حركة الرياح وسيكون تأثيره بشكل أكبر على شمال ووسط الصعيد، وسيتزامن معه ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

