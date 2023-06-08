العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: الزموا منازلكم

أطلقت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عدة تحذيرات بشأن طقس اليوم الخميس.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس الخميس الذي متوقع أن يشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء لكنها ستكون أقل حدة من الحالة السابقة مطلع الشهر الجاري.



كما حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أيضا من حالة الطقس اليوم؛ حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يغطى الصحراء الغربية يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن يمتد للداخل ليؤثر على مناطق من شمال ووسط الصعيد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت .

عاصفة ترابية



وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن حالة طقس الخميس تشهد عدم الاستقرار يصاحبها عاصفة ترابية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ولكن أقل حدة عما حدث الأسبوع الماضي، ويصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات الليل حتى نهاية اليوم الخميس.



وأصدرت الهيئة العامة لل، لأرصاد الجوية بيانا يرصد حالة الطقس اليوم الخميس؛ حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على الصحراء الغربية.

سقوط أمطار





ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من مرضى الصدر والجيوب الأنفية تأجيل مشاويرهم الغير ضرورية، اليوم الخميس، منعا للاستنشاق الأتربة والإضرار بحالتهم الصحية.

كما نصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

الشمس

الأرصاد تنصح بإرتداء الكمامات والنظارات الشمسية



كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة الترابية، التي ستضرب عددًا من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الموجة بدأت بالفعل، وغدًا ستصل لذروتها، وتستمر حتى الجمعة، ثم استقرار الأحوال الجوية بحلول يوم السبت.

وقال "القياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هناك حالة من عدم الاستقرار ستضرب عددًا من محافظات الجمهورية.



وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وستصل درجات الحرارة لـ 38 درجة، وستصل لـ 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ووجه عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية “القياتي" نصائحه للمواطينن، بارتداء الكمامات، والنظارات الشمسية، مشيرًا إلى أن الرياح ستصل سرعتها لأكثر من 44 كم في الساعة، وبالتالي إثارة للرمال والأتربة على العديد من مناطق الجمهورية، بجانب التيارات الهوائية الهابطة من السحب الرعدية.

