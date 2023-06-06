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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عاصفة جديدة فى الطريق.. كيف تحمى نفسك من مخاطرها؟

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح خلال الأيام القادمة وتوقعات بقدوم العاصفة الترابية  من جديد يومي الأربعاء والخميس

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وتعد العاصفة الترابية من أكثر الظواهر الطبيعية التى تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان ويتضرر منها عدد كبير من الأشخاص 

لذا من المهم معرفة النصائح التى تساعد على الوقاية من العواصف الرملية قبل حدوثها للتمكن من منع الإصابة بها وعدم تأثير الحياة اليومية بها.


اتبع هذه النصائح التى تساعدك على الوقاية من أضرار العاصفة الترابية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “health  ” 

تجهيز قماش مبلل لإغلاق الحواف حول الأبواب والشبابيك أثناء العاصفة الترابية 

أغلق جميع نوافذ وأبواب منزلك وتأكد من تلامس للحواف الارض والجدران ضع قناع الغبار إذا كان متاحًا أو قطعة قماش بللة على الأنف والأبواب 

اغلاق النوافذ جيدا
اغلاق النوافذ جيدا


قم بإيقاف تشغيل أي أنظمة تدفئة وتبريد خارجية واستخدم منقي الهواء 
الابتعاد عن الجدران والنوافذ الخارجية
ابق داخل المنزل حتى تمر العاصفة الترابية
تصميم مخبأ للحيوانات الأليفة أثناء العاصفة الترابية 

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