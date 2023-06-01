مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد خلال هذه الفترة لعدة موجات من العاصفة الترابية التى تسبب أضرار صحية كثيرة لمختلف الأعمار



ووفقا لما جاء فى موقع “health.nsw.” الأعراض الأكثر شيوعًا التي تحدث أثناء العاصفة الترابية هي تهيج العينين والممرات الهوائية العلوية مثل التهاب الجيوب الأنفية وضيق التنفس

وتساهم العاصفة الترابية في معاناة البعض من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الحساسية بل والمساهمة في تقليل العمر الافتراضي.

امراض القلب

وهناك مجموعة من الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بـ أضرار العاصفة الترابية لذا يجب عدم خروجهم من المنزل نهائيا فى هذا التوقيت، وهم:

-الرضع والأطفال والمراهقين ممنوعين من الخروج فى العاصفة الترابية

- كبار السن لأن جهاز المناعة لديهم ضعيف وأجسامهم تصاب الأمراض بسهولة

-الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة

-الأشخاص المصابون بأمراض القلب

- مرضى السكري ممهدون بأضرار العاصفة الترابية.