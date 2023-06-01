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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اجتياح  العاصفة الترابية لمناطق عديدة فى البلاد اليوم ومن المحتمل أن تتكرر هذه الظاهرة خلال الأيام المقبلة 

ومن المعروف ن العاصفة الترابية من الظواهر الطبيعية التى لها تأثير فوري على صحة الإنسان وتسبب ضيق التنفس والاختناق والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها الكثير.

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ونعرض لكم في هذا التقرير أهم الاحتياطات الصحية السهلة التى تساعد فى الوقاية من أضرار العاصفة الترابية وفقا لموقع “ health.nsw”

  • تجنب النشاط في الهواء الطلق وإذا اضطررت إلى الخروج ، اقضِ أقل وقت ممكن بالخارج أثناء العاصفة الترابية
  • ارتداء نظارة مناسبة لحجم الوجه لمنع تسلل الغبار للعينين أثناء العاصفة الترابية
  • قم بتغطية أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار ويجب أن يحجب قناع P2 أو P3  حتى أدق الجسيمات إذا تم تركيبه بشكل صحيح على الأنف والفم.
  •  
  • تجنب التمارين العنيفة  خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.
  • ابق في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب لعدم دخول التراب أثناء العاصفة الترابية.
  • ابق في أماكن مكيفة الهواء ، إن أمكن لمنع استنشاق ذرات الغبار.

الاماكن المكيفة
الاماكن المكيفة
  • إذا كنت مصابًا بالربو أو لديك حالة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم الصدر، فاتبع خطة العلاج الموصوفة لك مسبقا من قبل الطبيب.

تنبيه: إذا لم تستقر الأعراض ، فاطلب المشورة الطبية فوراويفضل أن تكن بالهاتف أو يحضر الطبيب لمنزلك لعدم التعرض للمزيد من أضرار العاصفة الترابية 

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