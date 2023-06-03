هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد ، فيما يسود البلاد ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.



طقس حاصر

سقوط أمطار رعدية

وحذرت من الظواهر الجوية، حيث تتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن تعرض البلاد لموجات من العواصف الترابية خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن كل شيء وارد حدوثه فنحن ما زلنا نعيش في فصل الربيع ، فصل التقلبات الحادة والسريعة، والمتبقي منه 20 يوما.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة هو التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا خلال الساعات القادمة وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى الأربعاء القادم، بينما المتوقع اليوم السبت أن تسجل درجات الحرارة 34 على القاهرة الكبرى.



تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وقد تكون رعدية، محذرة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس مع تناول قدر كبري من السوائل، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.