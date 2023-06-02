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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

التقلبات الجوية الحادة، موضوع يبحث عن الكثيرون، وخاصة بعد تحذيرات الارصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

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فارق 6 درجات حرارة | الأرصاد تزف بشرى للجميع

 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن آخر تطورات الأحوال الجوية،  التي أوضحتها صور الأقمار الصناعية، وتشير إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب  الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح المثيره للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.


وتابعت الأرصاد الجوية ، أنه يتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: مع فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وتبقى هذه الأجواء حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أنه اعتبارا من غد السبت، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.
 

من جهتها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية، مشيرة إلى إنّ البلاد شهدت رياحا مثيرة للرمال والأتربة وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المحافظات.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، أن تتوافر فرص أمطار خفيفة، وتكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد فرص ضعيفة وخفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن سيشهد غدا السبت استقرارا في الحالة الجوية حيث تؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط ولن تكون هناك أي أتربة أو رمال مثارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، وسيستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 40 درجة مئوية نهارا.

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان متوقع أن نشعر اليوم بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، وسنلاحظ اليوم أيضا فترات سطوع أشعة الشمس، وخلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

 

تقلبات جوية


وأشار الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سنستمر اليوم في التقلبات الجوية وموجة ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، حيث من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم على الساعة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة وقد تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

 

درجات الحرارة


 القاهرة العظمى 40، الصغرى 24
العاصمة الإدارية العظمى 40، الصغرى 24
الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 20
العلمين الجديدة العظمى 32، والصغرى 20
مطروح العظمى 25، الصغرى 18
شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 26
الغردقة العظمى 37،  الصغرى 24
أسيوط العظمى 42 ، الصغرى 27
سوهاج العظمى 41 الصغرى 26
قنا العظمى 42، الصغرى 27
الأقصر العظمى 42  الصغرى 27
أسوان العظمى 43، الصغرى 28

 

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