فارق 6 درجات حرارة | الأرصاد تزف بشرى للجميع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، إن الهيئة تتوقع استمرار حالة التقلبات الجوية، كما أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، والذي يترتب عليه زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، لتصل العظمي بالقاهرة 40 درجة مئوية.

واسترسلت: سيكون هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة، ولكن ليس بنفس شدة الأمس، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة الرعدية.

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ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية، تعمل على انخفاض درجات الحرارة، بشكل ملحوظ، متابعة: درجات الحرارة ستنخفض بداية من الغد بفارق 6 درجات عن اليوم.