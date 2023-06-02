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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| تجنبوا الخروج من المنازل .. العواصف الترابية مستمرة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس التي تشهدها البلاد، حتى الطقس اليوم الجمعة، حيث يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربه على المناطق سالفة الذكر مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية .

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، تستمر في ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، استقرار حركة الملاحة البحرية، رغم نشاط الرياح، حيث يكون البحرين المتوسط والأحمر معتدلان، وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، خلال العاصفة الترابية والرياح، بالسير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وضرورة غلق النوافذ والأبواب بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلاله.

ونصحت هيئة الأرصاد، خلال السائقين على الطرق خلال الطقس اليوم، بضرورة القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أما مرضى الجيوب الأنفية، نصحت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بضرورة البقاء في المنزل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة.

 

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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