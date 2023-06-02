سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

سيطرت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار على الأحوال الجوية والطقس في محافظات الجمهورية، نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم الخميس 1 يونيو 2023، وصاحبها رياح عاتية محملة بالأتربة والرمال، مصحوبة أحيانا بسقوط أمطار على عدد من المناطق تتفاوت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

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وتسببت العاصفة الترابية في بعض الأضرار والحوادث وسقوط الأشجار واللوحات الإعلانية، والتي أحدثت إصابات بعدد من المواطنين وأدت لمقتل إثنين من بينهما المهندسة الشابة رانيا مصطفى عضو مجلس نقابة المهندسين.

ونعى المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر المهندسة رانيا مصطفى التي وافتها المنية إثر حادث أليم نجم عن سقوط إحدى اللوحات الإعلانية في مدينة العاشر من رمضان بسبب العاصفة الشديدة التي ضربت البلاد اليوم.