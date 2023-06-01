منخفض خماسيني وأتربة.. تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس وموعد انتهاء العاصفة الترابية.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" نشهد اليوم نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة والكتل الهوائية جنوبة قادمة من الصحراء الغربية وسرعات الرياح تتجاوز 40 كيلو متر ".

وأضافت منار غانم :" الأتربة والرياح مستمرة معنا غدا الجمعة وسيكون هناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وبداية من يوم السبت تكون الكتل الهوائية شمالية وتقل حدة الأتربة والرمال المثارة ".

وتابعت منار غانم :" اليوم وغدا الجمعة ذروة ارتفاع درجات الحرارة وهناك منخفض خماسيني في الصحراء الغربية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى سجلت على القاهرة 40 درجة مئوية وتسجل غدا 40 درجة مئوية والأجواء شديدة الحرارة ".

واكملت منار غانم :" متوقع سقوط أمطار خفيفة رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لمناطق في القاهرة الكبرى ".