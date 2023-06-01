عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

يبحث الكثير عن حالة الطقس التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، والتي تصل بدرجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة، و43 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويهتم الملايين بحالة الطقس اليوم في مصر، إذ تشهد البلاد بحسب الأرصاد، ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة علي بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا. 

موضوعات متعلقة:

منخفض خماسيني حار| الأرصاد تحذر: هذه الظواهر تضرب البلاد خلال ساعات

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

40 درجة| الأرصاد تحذر من طقس الغد .. فيديو

نخلي بالنا .. الأرصاد تحذر : أتربة وحرارة مرتفعة خلال ساعات

تحذير عاجل 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار ، كما نصحت الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس. 

شديد الحرارة

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وتتعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة، للمرة الأولى في ربيع 2023 من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40  درجة مئوية.

سر ارتفاع درجات الحرارة

وعن سر ارتفاعه الحرارة فكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) يومى الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .

طقس شديد الحرارة

عاصفة ترابية 

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التى يفضل إتباعها اليوم وغدا مثل:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

أمطار رعدية

وتوجد وأيضا فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 40 27
العاصمة الادارية 40 27
6 اكتوبر 40 28
بنهــــا 40 27
دمنهور 39 26
وادى النطرون 40 27
كفر الشيخ 38 26
المنصورة 38 27
الزقازيق 40 27
شبين الكوم 40 27
طنطا 38 26
دمياط 34 24
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 40 27
السويس 38 26
العريش 34 25
رفح 35 25
رأس سدر 40 25
نخل 36 20
كاترين 30 16
الطور 36 22
طابا 35 24
شرم الشيخ 40 28
الاسكندرية 37 25
العلمين الجديدة 36 25
مطروح 32 23
السلوم 33 24
سيوة 36 26
رأس غارب 39 26
الغردقة 38 27
سفاجا 38 26
مرسى علم 39 28
شلاتين 36 26
حلايب 31 28
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 35 25
الفيوم 40 27
بني سويف 40 27
المنيا 41 26
أسيوط 40 27
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 42 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 42 28
أبوسمبل 41 27
 

الأرصاد حالة الطقس درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية عاصفة ترابية حالة الطقس اليوم بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

احذفها فورا.. 100 تطبيق خطير يتجسس عليك.. إليك القائمة كاملة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

منخفض خماسيني حار| الأرصاد تحذر: هذه الظواهر تضرب البلاد خلال ساعات

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

4 نصائح من الأرصاد لابد من اتباعها لمواجهة طقس اليوم الخميس 1يونيو

40 درجة| الأرصاد تحذر من طقس الغد .. فيديو

أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد اليوم الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من السعودية بشأن هذه المناطق

بدء صرف معاشات يونيو لـ11مليون مستحق| مزايا وطرق القبض بالمنزل

لحجاج الجمعيات الأهلية .. تفاصيل هامة وموعد الذهاب والعودة

متى يتم إقامة دعوى تأديبية ضد الموظف المقصر.. قانون الخدمة المدنية يجيب

بعد تهنئة إلهام شاهين لها.. أجمل إطلالات هالة صدقى

هل يجوز الدعاء فى السجود بالزواج من فتاة باسمها.. مجدي عاشور يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

رياح وأمطار رعدية بهذه المناطق.. تفاصيل عاجلة عن حالة الطقس اليوم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

سيدة تثير الجدل بفقدان 88 كجم من وزنها.. تعرف على قصتها

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ