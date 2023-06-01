السما صفرا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى موجة من الأتربة والرياح المحملة بالأتربة والتي أدت إلى تحول لون السماء للون الأصفر بسبب الأتربة المثارة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الموجة الحارة وانتشار الأتربة والرياح المحملة بالرمال والتي تكون ذروتها اليوم، الخميس، وتبدأ في الانحسار من يوم السبت المقبل.

اليوم الذروة

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الجو الحارة، وقالت أنه من يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة 6 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن اليوم وغدا ستكون درجة الحرارة مرتفعة ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34.

ولفتت إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات».

وأكدت أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

نصائح أثناء العواصف الترابية

تعتبر العواصف الترابية من الظواهر الجوية الشائعة في بعض المناطق، وتمثل خطراً على الصحة العامة، خاصة لدى التعرض لها لفترة طويلة.

ومن أجل الحد من مخاطر التعرض للعواصف الترابية، يمكن اتباع النصائح التالية التى كشف عنها الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

1. ارتداء الكمامات الواقية: يجب ارتداء الكمامات الواقية، خاصة عند الخروج من المنزل، وعند التعرض للعواصف الترابية، وذلك للحد من تنفس الغبار والأتربة وحماية الجهاز التنفسي.

2. إغلاق النوافذ والأبواب: يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وخاصة عندما تكون العواصف الترابية شديدة، لتقليل دخول الغبار والأتربة إلى المنزل.

3. تفادي الخروج من المنزل: يجب تفادي الخروج من المنزل إلا إذا كان ذلك ضرورياً، خاصة عندما تكون العواصف الترابية شديدة.

4. استخدام المرطبات: يمكن استخدام المرطبات في المنزل لترطيب الهواء والحد من التأثيرات السلبية للعواصف الترابية على الجهاز التنفسي.

5. شرب الماء بكثرة: يجب الحرص على شرب الماء بكثرة خلال فترات التعرض للعواصف الترابية، للحفاظ على ترطيب الجسم والحد من التأثيرات السلبية على الجهاز الجسم.

6. البحث عن ملاجئ آمنة: يجب البحث عن ملاجئ آمنة في حالة وجود عواصف ترابية شديدة، مثل المباني المغلقة والمنازل المجهزة بأنظمة تهوية جيدة.

7. الاهتمام بالنظافة: يجب الحرص على النظافة الشخصية وتنظيف الأسطح والأشياء بشكل دوري، للتخلص من الغبار والأتربة.

8. الاستعداد للطوارئ: يجب الاستعداد للطوارئ، وذلك عن طريق إعداد حقيبة الطوارئ التي تحتوي على المستلزمات الأساسية، مثل الماء والطعام والأدوية والكمامات الواقية.

9. الاستمرار في متابعة النشرات الجوية: يجب الاستمرار في متابعة النشرات الجوية والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، وذلك لتحديث المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ السلامة العامة.