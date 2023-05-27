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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى، والظاهرة المؤثرة الآن هي الرمال المثارة، ومستوى الرؤية ٤٠٠٠ متر، وتقدر درجة الحرارة بنحو 31 درجة مئوية. 

استمرار تأثير الرمال المثارة على أغلب الأنحاء

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يستمر تأثير الرمال المثارة على أغلب الأنحاء. 

فيما تشير آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لـ هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من صحراء مطروح ومناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتعتبر التقلبات الجوية من السمات المميزة لفصل الربيع رغم أنه أوشك على الانتهاء، إلا إنه من المتوقع امتداد تأثير المنخفضات الجوية الصحراوية ليشمل جميع محافظات الجمهورية برياح جنوبية غربية نشطة على بعض المناطق ما يؤدي لنشاط الرمال والأتربة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقـس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 34 20
بنهــــا 34 21
دمنهور 32 21
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 21
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 19
دمياط 29 20
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 32 21
العريش 31 20
رفح 30 20
رأس سدر 29 21
نخل 25 12
كاترين 22 9
الطور 32 21
طابا 24 17
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 25 20
العلمين الجديدة 25 19
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 19
رأس غارب 33 23
الغردقة 34 24
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 33 25
حلايب 33 25
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 33 24
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 34 23
قنا 37 25
الأقصر 39 26
أسوان 40 28
الوادي الجديد 36 25
أبوسمبل 44 29

الأرصاد سيول الرياح المثيرة للرمال مستوى الرؤية استمرار تأثير الرمال

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