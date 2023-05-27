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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاصفة ترابية | توقف حركتي الشحن والملاحة عقب إغلاق ميناء العريش البحري

إغلاق ميناء العريش
إغلاق ميناء العريش البحري


تشهد محافظة شمال سيناء،  هبوب رياح مثيرة للتراب،مما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر وانعدام الرؤية ..حيث 
أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم، السبت، ميناء العريش البحرى  أمام حركتي الشحن والملاحة

 

وأكدت المصادر ،  أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.
مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية  من الثروات التعدينية ، فور تحسن الأحوال الجوية. 


وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر وهبوب الرياح المحملة بالرمال الناعمة ، والعواصف الترابية.
 

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