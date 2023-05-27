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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأهيل طلاب جامعة العريش على تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

عقدت الدكتورة إيمان عزب،  ندوة مع طلاب الجامعة العريش محافظة شمال سيناء ،   تناولت فيها تدريب الطلاب على العمل الحر لطلاب الجامعة وعدد كبير من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التجارة، على المدى  طويل الأجل وقصير الأجل، وكذلك عن طريق المنصات التعليمية التي توفرها الـ ITI مجاناً.


وخلال الندوة ، تم الرد على الاسئلة والاستفسارات الطلاب ، وطريقة التسجيل في معهد الـ ITI ، كما اوضحت ماهية التدريب الصيفي المتاح تقديمه لطلاب كليتي الحاسبات والمعلومات، وكلية التجارة.
 

 

شرح التدريبات:

 

وقد تقدم طلاب من خريجي المعهد،  بشرح التدريبات التي حصلوا عليها وقامت بتغيير مسار حياتهم وكيف قدمت لهم فرص عمل في شركات وأماكن مختلفة.


وأوضحت أن الملتقي التوظيفي بحاجة كبيرة إلى خريجي المعهد، كما أشارت إلى الشركات اللي تعمل في المجالات المختلفة وتقوم بدعم الطلاب في هذه المجالات.

 

استقبل صباح  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش  محافظة شمال سيناء ،  دكتورة  إيمان عزب مدير فرع ITI التابع لوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، حيث بحثت مع رئيس الجامعة الخدمات التدريبية المتاحة لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية تمهيدا لإنشاء فرع  للمعهد بجامعة العريش.


ومن جانبه.. أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة عن دعمه الكامل وتسخير كافة إمكانات الجامعة لخدمة جميع الطلاب وأهل سيناء.

 

كما تقدم  بالشكر للمعهد التابع  لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه لجامعة العريش، وأن الجامعة تسعى إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها  الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تحول الجامعات للجيل الرابع، ودعم الابتكار والتكامل في كافة التخصصات.

العريش طلاب جامعه تكنولوجيا المعلومات

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