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تحذير عاجل من الأرصاد.. مرضى الصدر يلزمون منازلهم والعواصف الترابية ستستمر للغد

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما يحدث في فصل الربيع دائمًا مثلها مثل هذه الرياح والأتربة الشديدة المستمرة معنا منذ الأمس واليوم أيضًا يأتي بسبب رياح من المناطق الصحراوية والتي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة بهذا الشكل.

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وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن أيضا يوجد سحب رعدية موجودة في المناطق الجنوبية هذه السحب معها رياح هابطة تزيد من نشاط الرياح الموجود بالفعل وتؤدي إلى زيادة الرمال والأتربة، محذرة أنه من الأفضل على مرضى الصدر ومن لديهم مشاكل بالتنفس بالتزام المنازل أفضل، أما إذا كان الأمر طارئ عليهم بارتداء  الكمامات والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة بسبب قوة الرياح الكبيرة.

 

سقوط الأمطار

 

وأضافت أن هناك أيضًا فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية غدًا على بعض المناطق الموجودة في جنوب البلاد في شمال وجنوب الصعيد، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق في جبال البحر الأحمر وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى غدًا.

الأرصاد الدكتورة منار غانم سقوط الأمطار جابر القرموطي الرمال والاتربة

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