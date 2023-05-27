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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياح محملة بالأتربة والرمال وفرص لسقوط أمطار.. آخر تطورات حالة الطقس

درجات الحرارة وأخبار
درجات الحرارة وأخبار الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيسود اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وأجواء حارة على السواحل الشمالية نهارا، بينما تسود أجواء معتدلة ليلا.

وأضافت “غانم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ، اليوم السبت، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى  نهاية الأسبوع.

وتابعت: “اليوم نشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، لأن اليوم هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

وأشارت إلى أن من المتوقع وجود نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات الوجة البحري، موضحة أنه من المتوقع  إحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة.

ارتفاع درجة الحرارة اخبار الطقس الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الأرصاد الجوية أ أمطار خفيفة

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