تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس، موضوع يبحث عنه الملايين خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد تأثر البلاد برياح محملة بالرمال والأتربة، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

من جانبها كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، لافتة إلى أن البلاد تعيش حالة من التقلبات الجوية ،و السنوات القليلة الماضية سجلت درجات الحرارة خلالها تجاوزات وصلت إلى 40 درجة مئوية، في حين لم يتم تسجيلها حتى الآن.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أن المواطنين على مدار الأيام الماضية عاشوا أجواءً صيفية تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، متابعة أنه درجات الحرارة العظمى ستبدأ في التحسن خلال فترات المساء وستسجل ما بين 22 و23 درجة ما يعني أن الجو سيكون لطيف إلى معتدل.

رياح محملة بالرمال والأتربة

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستشهد نشاطً ملحوظًا خلال فترات النهار اليوم، مع فرص تساقط الأمطار، والتي ستتأثر بها المناطق الجنوبية بشكل كبير وسوف تستمر لعدة أيام كأمطار خفيفة إلى متوسطة بينما تصل الى رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تشهد القاهرة سقوط أمطار غدًا الأحد.



ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد .



درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة .

