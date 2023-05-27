العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء ؛شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الاحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.



سقوط أمطار

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى أن هناك حالة نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مختلف المناطق مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على 5 مناطق.

سقوط أمطار

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن محطات الأرصاد الجوية سجلت في كل من ️مرسي مطروح الرؤية 2000 متر رمال ودرجة الحرارة 29 وفي ️برج العرب تبلغ الرؤية 2000 متر رمال ودرجة الحرارة الحرارة 32.



وتابعت أنه في الأقصر تبلغ الرؤية 1500 متر رمال ودرجة الحرارة 35 وفي أسيوط تبلغ الرؤية 3000 رمال والحرارة 30 أما في ️ شرم الشيخ تبلغ الرؤية 3000 رمال مثارة ودرجة الحرارة 37 فيما تبلغ درجة الحرارة الآن علي القاهرة 33 درجة.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تعرضت مدينة أسوان، اليوم السبت إلى موجة من الطقس السيئ، والعواصف الترابية التي استمرت على فترات متباعدة والتي أدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئي على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوي أسوان إدفو، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لأي أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة.

عاصفة ترابية

في ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة عن باقي الأيام الماضية واليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل العظمي علي القاهرة فى فترات النهار إلي ٣٦ درجة مئوية.

وأضاف " غانم" خلال مداخله هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية " المصرية"، أن محافظات الوجه البحري والسواحل والقاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والمحافظات التي تطل على البحار تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وطمأنت، الجمهور باعتدال فى درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تصل الصغري على القاهرة الكبري بين من ٢٢ إلي ٢٣ درجة خلال فترات الليل.

نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

واختتمت، بوجود نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات الوجة البحري، موضحة أنه من المتوقع إحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة.