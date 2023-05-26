عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت.

txt

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب الشمس وأمطار رعدية خلال ساعات بهذه المناطق| الطقس

txt

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من هجمة وعودة شتوية خاصة بعد الدخول في أجواء فصل الصيف وارتفاع الحرارة لعدة أيام، حيث عادت الهيئة العامة لـ الأرصاد لتحذر مجددا من الأمطار والرياح والعواصف الترابية، والتقلبات الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.

أمطار


وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا السبت، طقس معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.


تحذير من نشاط الرياح

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس السبت سوف يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على  السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح


سقوط أمطار

ولفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خليفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا على بنسبة حدوث 40:30% تقريبا مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

 

أمطار


وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

 

وأضافت أنه: «من المتوقع أن نشهد اليومَ فرصا لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد».


وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى إن: «سنشعر بالأجواء الحارة خلال فترات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاضا في درجات الحرارة».


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع وتكون ما بين 23 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وبالتالي فإن أجواء فترة الليل ستكون معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن نشهد اليومَ نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 و40 كيلو متر على الساعة، وتحديدا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وسواحلنا الشمالية الغربية، وهذا النشاط سيكون مثيرا للرمال والأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية». 
 

الأرصاد الطقس حالة الطقس الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد التقلبات الجوية الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع الحرارة تقلبات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ترشيحاتنا

وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على طلائع الجيش

«معيط» يحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية

50 جنيها.. وزير المالية يعلن زيارة رسوم مغادرة المصريين للخارج

غرزتين.. تطورات الحالة الصحية لحارس الأهلي مصطفى شوبير

قمر الفراولة يضيء سماء مصر في هذا المواعيد.. فهل نشهد اللون الوردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

صور جديدة من حفل زفاف ابن ماجد الكدوانى تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ