عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من هجمة وعودة شتوية خاصة بعد الدخول في أجواء فصل الصيف وارتفاع الحرارة لعدة أيام، حيث عادت الهيئة العامة لـ الأرصاد لتحذر مجددا من الأمطار والرياح والعواصف الترابية، والتقلبات الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.

أمطار



وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا السبت، طقس معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.



تحذير من نشاط الرياح

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس السبت سوف يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح



سقوط أمطار

ولفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خليفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا على بنسبة حدوث 40:30% تقريبا مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

أمطار



وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت أنه: «من المتوقع أن نشهد اليومَ فرصا لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد».



وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى إن: «سنشعر بالأجواء الحارة خلال فترات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاضا في درجات الحرارة».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع وتكون ما بين 23 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وبالتالي فإن أجواء فترة الليل ستكون معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن نشهد اليومَ نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 و40 كيلو متر على الساعة، وتحديدا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وسواحلنا الشمالية الغربية، وهذا النشاط سيكون مثيرا للرمال والأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية».

