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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب الشمس وأمطار رعدية خلال ساعات بهذه المناطق| الطقس

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية عن حالة الطقس اليوم، تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس كما يمكن أن يتساقط منه الأمطار.

 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية علي السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة الطقس اليوم، حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال الطقس اليوم، خلال ساعات الليل معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

 

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار ضعيفة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتكون الفرص خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة وتكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 

ويشهد مناطق شمال الصعيد فرص أمطار  خفيفة، تكون رعدية متوسطة على مناطق جنوب الصعيد، بينما تشهد نشاط مثيرة للرمال والأتربة.

 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة. 
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21 درجة. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة. 
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27 درجة. 

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